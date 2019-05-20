Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 12:10

Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что правительство ФРГ приняло к сведению намерение канцлера Австрии Себастьяна Курца провести внеочередные парламентские выборы.

"Правительство приняло к сведению решение канцлера Курца провести новые выборы", - сказала Фиц журналистам в Берлине в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В минувшую субботу вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который представляет ультраправую Австрийскую партию свободы, подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

1тф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!