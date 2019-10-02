Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 3:04

Токио. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Японское правительство заявило, что Северная Корея запустила в среду баллистические ракеты, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

"Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их", - заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга сообщил на пресс-конференции, что один снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии около 7:17 (1:17 по мск), а другой, как полагают, достиг исключительной экономической зоны, упав в Японском море у острова Дого в префектуре Симанэ в 7:27 (1:27 по мск).

Он добавил, что премьер-министр дал поручение собирать и анализировать всю информацию, своевременно и надлежащим образом предоставлять ее общественности, подтверждать безопасность воздушных и морских судов и готовиться к непредвиденным ситуациям.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают позицию готовности", - говорится в сообщении военных.

Тип снарядов, дальность полета и максимальная высота не уточняются.

Северная Корея проводила подобные запуски десять раз за последние месяцы.

Нынешний запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Госдепартамент США также подтвердил, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры во время встречи в демилитаризованной зоне 30 июня.

Диалог застопорился после провала Ханойского саммита в феврале.

11-й запуск снарядов также состоялся через день после того, как Южная Корея официально во время церемонии Дня Вооруженных Сил представила истребители F-35A, принятые на вооружение.

Ранее Пхеньян критиковал Сеул за введение такого современного оружия, утверждая, что такое военное наращивание направлено на уничтожение Северной Кореи, и это является нарушением межкорейского военного соглашения от 2018 года, которое призывает к прекращению враждебности между двумя соседями.

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