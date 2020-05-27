Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 15:49

Токио. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии одобрило дополнительный пакет мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общим объемом 117,1 трлн иен ($1,1 трлн), что составляет 6% ВВП страны.

Программа, которая войдет в бюджетный план Японии на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, предусматривает прямые расходы государства в размере 31,9 трлн иен, а также ряд других мер, включая гарантии по кредитам.

В числе новых мер - предоставление бизнесу субсидий на оплату аренды в размере до 6 млн иен, а также увеличение субсидий на оплату вынужденных отпусков сотрудников компаний до 15 тыс. иен в день. Еще 10 трлн иен выделяются на непредвиденные расходы, например, на вливание капитала в компании, испытывающие серьезные трудности.

Премьер министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду, что с учетом нового пакета объем ресурсов, которые власти страны направляют на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции COVID-19 для экономики, составляет более 40% ВВП.

"С крупнейшим в мире пакетом стимулов Япония будет стойко держаться в условиях кризиса, который случается раз в сто лет", - цитирует Абэ газета Financial Times.

Новая программа японского правительства направлена на рассмотрение парламента. Власти страны намерены профинансировать ее за счет выпуска облигаций.

пк ак ав*

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