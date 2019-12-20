Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 10:10

Токио. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Кабинет министров Японии в пятницу дал добро на принятие на 2020 год рекордного военного бюджета - в $48,6 млрд, который на 1,1% больше, чем бюджет за нынешний 2019 год, сообщает агентство Associated Press (AP).

Однако бюджет еще должен одобрить парламент Японии.

AP напоминает, что с 2013 года после того, как премьером Японии стал председатель Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд, продемонстрировав общий рост в 13%. При этом Абэ выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа решения международных споров: политика премьера направлена на усиление роли Сил самообороны в мировых делах и за укрепление связей с США в военной области.

В свою очередь бюджет на 2020 год предусматривает закупку у США шести истребителей-бомбардировщиков F-35B - за $725 млн. Они станут первыми из 42 самолетов этого типа, которые планирует приобрести Токио.

Также Минобороны Японии намерено потратить $290 млн на переоборудование эскадренного миноносца-вертолётоносца "Идзумо", чтобы он мог принимать на борт F-35B. Еще один вертолетоносец -"Кага" - планируется переоснастить позднее.

Кроме этого, японское правительство хочет направить $256 млн на разработку собственного истребителя нового поколения - на замену Mitsubishi F-2, срок действия которых истекает в 2030-х годах. Хотя в Токио собираются разработать двигатель собственного производства, однако некоторые компоненты будущего самолета могут создаваться при сотрудничестве с США и Великобританией.

Несмотря на 9 статью конституции Японии, де-факто Токио обладает своими вооруженными силами, которые называются Силами самообороны.

AP отмечает, что по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Япония входит в список из 10 стран мира с крупнейшими затратами на оборону.

В 2014 году кабинет министров Японии принял новую интерпретацию конституции страны, разрешающую применять право на коллективную самооборону. Позднее в 2015 году парламент Японии проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии в этом направлении.

1аю ар

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