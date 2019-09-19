Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 7:17

Токио. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии разработало маршрут пилотного тура на Итуруп и Кунашир в рамках совместной экономической деятельности двух стран на островах, сообщает в четверг NHK.

По данным телеканала, японские туристы и правительственные чиновники отправятся на Кунашир и Итуруп с 11 по 16 октября.

Группа численностью около 50 человек отправится на Кунашир из порта Немуро на Хоккайдо. Они посетят русскую православную церковь и музей. На Итурупе они планируют посетить горячий источник, а также живописное побережье, известное своими белыми скалами.

В августе пресс-служба Ростуризма по итогам встречи представителей туристских властей РФ и Японии и туроператоров сообщила о запланированном первом туре на острова Курильской гряды.

"Стороны договорились о проведении пилотного тура для японских туристов уже в октябре 2019 г. Южные Курилы обладают уникальными природными особенностями, и при этом оснащены необходимой туристской инфраструктурой, в том числе гостиницами, краеведческим музеем на о. Кунашир, водно-оздоровительными комплексами термальных вод и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

Ранее власти России и Японии заявляли о намерении увеличить количество взаимных поездок к 2023 году до 200 тыс. с каждой стороны ежегодно к 2023 году.

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