Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 11:19

Токио. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии ухудшило оценку состояния экономики впервые за три года из-за растущих опасений, связанных с запланированным на октябрь повышением налога на потребление (аналог НДС) и последствиями торговых споров США и Китая.

В ежемесячном обзоре кабинета министров за март отмечается, что экономика находится в "постепенном восстановлении", но экспорт и производство демонстрируют признаки слабости. В февральской версии не было фразы о слабости экспорта.

Кроме того, мартовский документ правительства содержит пессимистичный прогноз: власти опасаются сохранения слабости.

"Следует уделить внимание последствиям, связанным с торговыми проблемами мировой экономики, перспективами китайской экономики, неопределенностью ситуаций и политики за рубежом, а также последствиями колебаний на финансовых рынках и рынках капитала", - говорится в обзоре.

Банк Японии на прошлой неделе также ухудшил оценку состояния экономики страны, экспорта и производства.

Предыдущее повышение налога на потребление в Японии привело к рецессии в 2014 году. На этот раз подъем запланирован на октябрь, ожидается, что налог вырастет с 8% до 10%.

Служба финансово-экономической информации

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