Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 18:40

*** Около 60 иранским делегатам на ГА ООН не дали американскую визу, а передвижение иранских дипломатов ограничили тремя милями

Нью-Йорк (ООН). 7 октября. ИНТЕРФАКС - Больше полусотни человек из иранской делегации не получили американские визы для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, в связи с этим Иран пока не дает согласие на утверждение плана работы комитета Генассамблеи по правовым вопросам.

"Мы пока не можем дать согласие на принятие плана работы (шестого комитета ГА ООН - ИФ). 58 делегатам не удалось прибыть на неделю высокого уровня, что лишило нас возможности полноценного участия в мероприятиях", - заявил представитель иранской делегации Али Анасимфар, выступая на заседании шестого комитета.

По его словам, члены делегации отправили свои заявки на получение американских виз "три месяца назад", чтобы принять участие в мероприятиях 74-й сессии, в том числе в шестом комитете.

Как заявил иранский дипломат, США "ввели злостные, беспрецедентные ограничения". "Мы были ограничены в перемещении на Манхеттене и в Куинсе. Передвижение иранских дипломатов было ограничено тремя милями, вместо 25. Принимающая сторона даже отказала в том, чтобы получить доступ к медицинскому персоналу и медикаментам", - заявил Анасимфар.

Он подчеркнул, что Иран "будет готов принять программу при условии, что все ограничения будут сняты".

После выступления иранского дипломата, в шестом комитете слово взяли представители России, Сирии, КНДР, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Они поддержали Иран.

"Мы солидарны с делегацией Ирана и другими делегациями в том, что у Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств-членов в мероприятиях по линии ООН. Посредством выдачи либо невыдачи виз государство пребывания фактически присвоило себе право решать, кто должен входить в состав национальных делегаций, а кто нет", - заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Он напомнил, что российская миссия "уже не первый год страдает от визового самоуправства государства пребывания".

"На текущей сессии США решили отыграться не только на российских делегатах, командируемых для работы в главных органах Генеральной Ассамблеи, но и на высокопоставленных членах делегации, сопровождавшей министра иностранных дел на неделе высокого уровня", - отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что "в целях скорейшей нормализации работы Россия в очередной раз просит секретариат и бюро комитета предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует работу в ООН".

После заявлений Ирана и ряда других стран председатель шестого комитета заявил, что на настоящий момент работа комитета приостановлена для проведения неформальных консультации по существу озабоченностей, высказанных делегацией Ирана.

Комитет по правовым вопросам (шестой комитет) является основным форумом для рассмотрения правовых вопросов. Все государства-члены уполномочены быть представленными в комитете.

3 октября стало известно, что части делегации, направлявшейся на сессию первого комитета ГА ООН, не выдали американские визы. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

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