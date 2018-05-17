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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 10:07 17.05.2018 - 10:07

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство внутренних дел Великобритании систематически "обесчеловечивает" прибывающих в страну беженцев и подвергает их жизни риску, говорится в докладе независимой британской организации по оказанию помощи беженцам Refugee Action.

"Наши исследования показали, что процесс (работы британского МВД - ИФ) вредит, обесчеловечивает и лишает возможностей тех, кто надеется на него в принятии жизнеутверждающих решений", - отмечается в документе.

"Провалы в работе (министерства - ИФ) и принятие неправильных решений подвергают жизни (беженцев - ИФ) риску", - заявили авторы доклада.

Они отметили, что зачастую в ходе собеседований с сотрудниками МВД беженцам не предоставлялись надлежащие услуги переводчика.

Кроме того, согласно докладу, британское министерство "держит беженцев в неведении, не предоставляя им достаточно информации и юридической поддержки".

ла ар

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