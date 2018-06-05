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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 11:14 05.06.2018 - 11:14

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Военная операция коалиции под руководством США в сирийской Ракке привела к гибели сотен мирных жителей и разрушению значительной части города, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.

Ее специалисты побывали в Ракке в феврале 2018 года и провели там две недели, посетив 42 места ударов и опросив 112 очевидцев и выживших. Также организация изучила спутниковые снимки и другие материалы, находящиеся в публичном доступе.

Правозащитники опросили четыре семьи, которые заявили, что в общей сложности у них погибло порядка 90 родственников и соседей. Согласно утверждению Amnesty International, почти все они были убиты в результате ударов коалиции.

"Эти случаи предоставляют доказательство того, что ряд атак коалиции, в результате которых погибли и были ранены мирные жители, нарушали международное гуманитарное право", - говорится в докладе.

"Когда столько мирных жителей убивают в атаках, что-то явно идет не так, и, что еще хуже, спустя столько месяцев после инцидентов, они не были расследованы. Жертвы заслуживают справедливости", - заявила старший советник по кризисному реагированию Amnesty International Донателла Ровера.

Официальный представитель коалиции США полковник Шон Райан назвал утверждения, опубликованные в докладе, "совершенно недостоверными", передает агентство "Ассошиэйтед пресс". Он заявил, что коалиция организовала безопасные пути отхода для мирных жителей, однако боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в России) использовали мирных жителей в качестве живых щитов.

"Когда у тебя есть враг, который использует людей, не принимающих участия в боевых действиях, в качестве пушечного мяса, очень сложно, борясь с таким врагом, полностью избежать жертв", - заявил Ш.Райан.

Ракка была захвачена боевиками ИГ в январе 2014 года, город был де-факто объявлен "столицей халифата". Борьба за Ракку между террористами и проамериканскими силами в Сирии продолжалась около четырех месяцев - с июня по октябрь 2017 года.

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