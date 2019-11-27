Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 8:33

Мадрид. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция Чили нарушала права демонстрантов во время разгона акций протеста, заявили правозащитники из организации Human Rights Watch (HRW).

"Национальная полиция Чили совершила серьезные нарушения прав человека, в том числе применила чрезмерную силу на улицах и злоупотребила задержаниями (протестующих - ИФ)", - говорится в сообщении организации.

Глава американского отделения Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко в свою очередь заявил, что все эти случаи должны быть тщательно расследованы.

Правозащитники рассказали, что получили сотни сообщений о случаях нарушения прав человека, в частности, случаях избиения и сексуального насилия.

В HRW также сообщили, что накануне сотрудники организации встретились с президентом Чили Себастьяном Пиньерой и рекомендовали ему серию реформ, направленных на то, чтобы в будущем не допустить подобных нарушений со стороны полиции.

Протесты в Чили начались в октябре из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

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