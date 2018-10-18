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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 19:15 18.10.2018 - 19:15

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Правозащитные организации "Хьюман райтс уотч", "Репортеры без границ", Комитет защиты журналистов и "Эмнести интернешнл" призвали Турцию направить запрос в ООН о проведении расследования обстоятельств исчезновения Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, говорится в совместном заявлении правозащитников.

"Турции следует немедленно попросить генсека ООН Антониу Гутерриша начать расследование под эгидой ООН о возможной казни без суда и следствия известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Комитета защиты журналистов.

В нем отмечается, что расследование должно определить роль Саудовской Аравии в этой ситуации.

"Оно должно быть нацелено на установление личностей всех тех, кто несет ответственность за заказ, планирование и осуществление действий, связанных с этим делом", - говорится в заявлении правозащитников.

Замгендиректора Комитета защиты журналистов Роберт Махони заявил, что "участие ООН является лучшей гарантией против попыток отбелить Саудовскую Аравию". В заявлении отмечается, что улики, собранные в ходе расследования команды ООН, должны быть сохранены для использования в судебном разбирательстве в будущем.

В свою очередь глава нью-йоркского подразделения "Эмнести интернешнл" Шерин Тадрос считает, что без расследования ООН над Саудовской Аравией всегда будет висеть тень подозрения.

"Без заслуживающего доверия расследования ООН над Саудовской Аравией всегда будет висеть тень подозрения, не имеет значения, что ее руководство скажет, чтобы объяснить, как исчез Дж.Хашкаджи", - отметил Ш.Тадрос.

Организации считают, что Турция, Саудовская Аравия и все остальные члены ООН должны полностью сотрудничать с проводимым ООН расследованием, чтобы гарантировать ему полный доступ и поддержку, необходимую для того, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения журналиста.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что в распоряжении местных журналистов есть аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании саудовского консульства.

Ранее американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно предположениям СМИ, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено. Отмечается, что на имеющейся аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

Также ранее американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

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