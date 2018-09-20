Правоохранительные органы США сообщают о многочисленных жертвах в результате стрельбы в Мэриленде
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Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в округе Харфорд американского штата Мэриленд, есть "многочисленные погибшие", сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
"Много человек убито в ходе стрельбы в округе Харфорд, Мэриленд", - сообщает агентство.
СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий в городе Абердин.
Представительство шерифа округа Харфорд ранее сообщало о большом числе пострадавших. Местных жителей призывают избегать в район, где началась стрельба.
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Интерфакс