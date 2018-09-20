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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 17:27 20.09.2018 - 17:27

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в округе Харфорд американского штата Мэриленд, есть "многочисленные погибшие", сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Много человек убито в ходе стрельбы в округе Харфорд, Мэриленд", - сообщает агентство.

СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий в городе Абердин.

Представительство шерифа округа Харфорд ранее сообщало о большом числе пострадавших. Местных жителей призывают избегать в район, где началась стрельба.

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