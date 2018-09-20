Правоохранительные органы США сообщают о трех жертвах в результате стрельбы в Мэриленде

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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 17:41 20.09.2018 - 17:41

(обновленная версия, приводятся подробности по жертвам) Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в округе Харфорд американского штата Мэриленд, три человека погибли, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Ранее агентство сообщало о "многочисленных погибших". Информацию о трех погибших подтверждает телеканал Си-эн-эн. Кроме того, телеканал сообщает о двух пострадавших. По данным Си-эн-эн стрельба произошла в распределительном центре аптечной сети Rite Aid. Телеканал Эм-эс-эн-би-си передает, что стрелок - женщина, полиция нейтрализовала ее. Телеканал не приводит дальнейших подробностей. СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий вблизи города Абердин. Представительство шерифа округа Харфорд ранее сообщало о большом числе пострадавших. Местных жителей призывают избегать в район, где началась стрельба. 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс