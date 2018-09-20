Правоохранительные органы США сообщают о трех жертвах в результате стрельбы в Мэриленде
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(обновленная версия, приводятся подробности по жертвам)
Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в округе Харфорд американского штата Мэриленд, три человека погибли, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Ранее агентство сообщало о "многочисленных погибших".
Информацию о трех погибших подтверждает телеканал Си-эн-эн. Кроме того, телеканал сообщает о двух пострадавших.
По данным Си-эн-эн стрельба произошла в распределительном центре аптечной сети Rite Aid.
Телеканал Эм-эс-эн-би-си передает, что стрелок - женщина, полиция нейтрализовала ее. Телеканал не приводит дальнейших подробностей.
СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий вблизи города Абердин.
Представительство шерифа округа Харфорд ранее сообщало о большом числе пострадавших. Местных жителей призывают избегать в район, где началась стрельба.
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Интерфакс