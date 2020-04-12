Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 14:32

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Митрополит черногорский и приморский Амфилохий и несколько священников доставлены в полицейский Центр безопасности в Подгорице, где они дали показания в связи с проведением литургии в Вербное Воскресенье в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает интернет-портал черногорского издания "Вести".

"Десять священников митрополии дали показания инспекторам Центра безопасности в Подгорице и ожидают решения судьи", - говорится в сообщении.

Ранее в Черногорско-приморской метрополии "Вестям" неофициально сообщили, что среди находящихся в Центре безопасности и митрополит Амфилохий.

В метрополии пояснили, что Амфилохий служил литургию в Златице, одном из районов Подгорицы.

Ранее на этой неделе в региональной прессе звучала критика в адрес православной церкви в Черногории, где, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжали проводить обряды причастия.

1ар аг

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