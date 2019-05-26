Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 0:52

*** Популисты и националисты усилили свое представительство в Европарламенте

Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", как и обещали прогнозы, сохранят за собой в Европейском парламенте первую и вторую по численности политические фракции.

Объявленные в ночь на понедельник в Брюсселе предварительные результаты европейских выборов 23-26 мая отдают ЕНП 178 мест, а социалистам - 152 места.

Однако по сравнению с прошлой легислатурой ЕНП потеряла в Европарламенте 38 голосов, а социалисты - 33. Это означает, что этим двум партиям теперь не по силам удерживать твердое большинство в 376 голосов, которое, в частности, необходимо для избрания председателя Еврокомиссии.

Сбываются также прогнозы о том, что "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) выйдет на третье место благодаря союзу с движением президента Франции Эмманюэля Макрона "Ренессанс". Они, по последним данным, получают 108 депутатских мандатов.

И лидер ALDE Ги Верхостадт уже объяснил вечером в воскресенье, что без его партии правоцентристам и социалистам большинства не обеспечить.

"Впервые за 40 лет у двух классических партий - социалистов и консерваторов - не будет большинства. Становится невозможным прочное, я подчеркиваю, прочное, проевропейское большинство без участия нашей новой центристской группы, которая будет образована семьей ALDE, "Ренессансом" и близкими, нацеленными на реформы партиями", - заявил он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"Зеленые" вышли с 67 мандатами на четвертое место, занимавшееся ранее либералами, перебравшимися на третье место.

Далее следуют "Европейские консерваторы и реформаторы", откатившиеся с третьего на пятое место - 61 мандат.

Близких результатов добились популистские и евроскептические партии крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (55 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (53 места). И это означает, что они вместе получили дополнительно 30 мест по сравнению с парламентом 2014-2019 гг.

Следующими идут "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые" с 39 местами.

Остальные 38 из 751 парламентского кресла займут независимые депутаты и депутаты, не определившиеся пока с политическими фракциями.

Как заявил, сообщая журналистам эти результаты, глава пресс-службы Еврокомиссии Жауме Дук, они еще будут уточняться в ближайшее время, так как это итоги, еще не основанные на абсолютном подсчете.

1ов тг

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