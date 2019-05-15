Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 12:30

*** Популисты значительно укрепят свои позиции

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Правоцентристская Европейская народная партия сохранит лидерство по итогам предстоящих выборов в Европарламент, однако потеряет значительную часть депутатских кресел, сообщает издание Politico со ссылкой на собственный прогноз.

Так, по оценке издания, Европейская народная партия на выборах 23-26 мая обеспечит себе 170 мест в парламенте, что на 46 мест меньше, чем сейчас.

Вторая по величине фракция Европарламента, левый Прогрессивный альянс социалистов и демократов, может потерять 40 мест, в таком случае в парламенте ее будут представлять 146 депутатов. Это позволит ей сохранить за собой второе место в Европейском парламенте.

Значительный рывок вперед, согласно прогнозам, может совершить Альянс либералов и демократов за Европу. Так, благодаря присоединению к ней партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!", она может стать третьей по величине фракцией с 104 местами в Европарламенте. Сейчас Альянсу либералов и демократов принадлежит 68 мест в Европейском парламенте.

Популисты могут заметно укрепить свои позиции в Европарламенте. Так, правый популистский Европейский альянс народов и наций, о создании которого в апреле объявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, по прогнозам Politico, получит 71 место в парламенте. Ранее фракция "Европа наций и свобод", в которую входила партия "Лига" Сальвини, набирала в парламенте 37 мест.

Правая популистская фракция "Европа за свободу и демократию" может получить три дополнительных места в парламенте, заняв 44 кресла.

Еще одна правая популистская фракция, евроскептики "Европейские консерваторы и реформисты", может потерять 14 мест и сократить свое присутствие в парламенте до 62 кресел.

Всего в Европарламенте 751 место, каждой из 28 стран полагается определенное количество мест в Европарламенте, зависящее от количества жителей в стране. В выборах в Европарламент, несмотря на Brexit, будет участвовать и Великобритания, которая не смогла вовремя покинуть Евросоюз.

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