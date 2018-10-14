Правые из "Альтернативы для Германии" впервые могут войти в парламент Баварии - данные экзит-поллов
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Экзит-поллы на выборах в земельный парламент Баварии показывают ожидаемый сравнительно скромный результат правящих консерваторов из Христианско-социального союза ХСС и прочат "Зеленым" второе место.
Правая "Альтернатива для Германии" впервые в истории может пройти в баварский парламент.
По данным экзит-полла телеканал "АРД" (InfratestDimap), ХСС может рассчитывать на 35,5% голосов - это один из худших результатов партии.
"Зеленые", согласно опросу, получают 18,5% голосов.
"Альтернатива для Германии" может рассчитывать на 11% голосов, "Свободные избиратели" - на 11,5%, "Свободные демократы" - на 5% голосов.
Социал-демократическая партия СДПГ может получить только 10% голосов - если этот прогноз подтвердится, то это станет худшим результатом партии на выборах в Баварии за всю послевоенную историю.
1тф иб де
Интерфакс