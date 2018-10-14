Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 18:26 14.10.2018 - 18:26

Расширенная версия, добавлена информация после шестого абзаца.

Берлин. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Экзит-поллы на выборах в земельный парламент Баварии показывают ожидаемый сравнительно скромный результат правящих консерваторов из Христианско-социального союза ХСС и прочат "Зеленым" второе место.

Правая "Альтернатива для Германии" впервые в истории может пройти в баварский парламент.

По данным экзит-полла телеканал "АРД" (InfratestDimap), ХСС может рассчитывать на 35,5% голосов - это один из худших результатов партии.

"Зеленые", согласно опросу, получают 18,5% голосов.

"Альтернатива для Германии" может рассчитывать на 11% голосов, "Свободные избиратели" - на 11,5%, "Свободные демократы" - на 5% голосов.

Социал-демократическая партия СДПГ может получить только 10% голосов - если этот прогноз подтвердится, то это станет худшим результатом партии на выборах в Баварии за всю послевоенную историю.

Экзит-полл телеканала "ЦДФ" (Forschungsgruppe Wahlen), в свою очередь, показывает следующий возможный результат голосования: ХСС может получить 35,5%, СДПГ - 9,5%, "Зеленые" - 19%, "Альтернатива для Германии" - 11%, "Свободные избиратели" - 11,5%, "Свободные демократы" - 5%.

В случае, если прогнозы социологов подтвердятся, то ХСС больше не придется править в одиночку и придется искать партнеров по коалиции.

Традиционно в Баварии большинство голосов получала партнерская партия Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель ХСС, второе место было за Социал-демократической партией Германии. В ландтаге - земельном парламенте - текущего созыва из 180 депутатских кресел 101 принадлежит ХСС, 42 - СДПГ, руководит палатой и крупнейшей федеральной землей Германии премьер-министр от ХСС, баварец из Нюрнберга Маркус Зёдер.

На последних выборах в 2013 году ХСС получили в Баварии 47,7% голосов, СДПГ - 20,6%, "Свободные избиратели" - 9%, "Зеленые" - 8,6%.

1тф де

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер