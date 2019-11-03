Этот контент был опубликован 3 ноября 2019 г. 14:59

Мадрид. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Данные опроса общественного мнения указывают на рост популярности правых и консерваторов в Испании, где в следующее воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы.

Так, испанская ультраправая партия Vox может почти удвоить представительство в новом составе парламента и получить 46 мест, против нынешних 24, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в испанской газете "Паис" в воскресенье.

Хорошие перспективы и у консервативной "Народной партии", количество депутатов которой в новом составе парламента может превысить 90 человек, по сравнению с 66 парламентариями сейчас.

Правящая социалистическая партия и.о. премьер-министра Педро Санчеса, согласно этим данным, может потерять несколько мест и провести в парламент 121 депутата, в то время как в нынешнем составе парламента она представлена 123 депутатами.

Потеряет, согласно прогнозам, и левая партия "Подемос", которая сейчас представлена 42 депутатами, а в новом составе может получить максимум 31 место.

Наибольшая неудача может ждать либеральную партию "Граждане", представительство которой в новом составе парламента может сократиться с 57 до 14 депутатов.

Несмотря на возможный перевес испанских социалистов в новом составе парламента, у них так и не будет большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства даже в случае создания коалиции с другими партиями, отмечает газета.

Опрос проводился в период с 23 по 29 октября, в нем приняли участие 2002 избирателя, уточняет издание.

Внеочередные парламентские выборы 10 ноября - уже вторые с начала года. Ранее в этом году внеочередные выборы состоялись в апреле, однако с тех пор так и не удалось сформировать правительство.

1ар ав

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