Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 21:26

Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Правые партии в Израиле по итогам экзит-поллов опережают левых, что может помочь премьеру Биньямину Нетаньяху сохранить пост, передают во вторник израильские СМИ.

Так, согласно данным экзит-поллов, которые приводит "Канал 13", партии правого толка, которые традиционно поддерживают Б.Нетаньяху и потенциально могут помочь ему сформировать коалиционное правительство, набирают 66 мест в Кнессете из 120 имеющихся.

В то же время, по данным экзит-поллов этого канала, у тех партий, которые потенциально могут поддержать конкурента премьера Бенни Ганца при формировании коалиции - 54 места.

ПОСЛЕДУЕТ

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!