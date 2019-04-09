Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 21:38

Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Правые партии в Израиле по итогам экзит-поллов опережают левых, что может помочь премьеру Биньямину Нетаньяху сохранить пост, передают во вторник израильские СМИ.

Так, согласно данным экзит-поллов, которые приводит "Канал 13", партии правого толка, которые традиционно поддерживают Б.Нетаньяху и потенциально могут помочь ему сформировать коалиционное правительство, набирают 66 мест в Кнессете из 120 имеющихся.

В то же время, по данным экзит-поллов этого канала, у тех партий, которые потенциально могут поддержать соперника премьера, Бенни Ганца, - только 54 места.

Похожие данные приводятся в экзит-поллах другой израильской телерадиовещательной корпорации - KAN. По ее данным, правые партии могут получить 64 места в Кнессете, левые - 56 мест.

В то же время, основной оппозиционный блок на выборах, "Кахоль-лаван", судя по всему, незначительно опережает партию Б.Нетаньяху "Ликуд".

По данным "Канала 12", "Кахоль-лаван" получает 37 мест, тогда как "Ликуд" - 33 места в Кнессете.

В то же время, согласно подсчетам "Канала 13", "Кахоль-лаван" и "Ликуд" пока получают одинаковое количество мандатов - по 36, а согласно данным KAN - "Кахоль-лаван" опережает "Ликуд" на 1 место - 37 к 36.

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