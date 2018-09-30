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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 16:06 30.09.2018 - 16:06

Берлин. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала второй по популярности политической силой в ФРГ, свидетельствуют результаты опроса, выполненного по заказу издания "Бильд ам Зонттаг".

По результатам опроса, 17% респондентов отдали бы свои голоса за АдГ, если бы всеобщие выборы прошли завтра.

Политический курс, проводимый канцлером ФРГ Ангелой Меркель одобряют 48%, в то время как социал-демократы получили одобрение 16% опрошенных.

Возглавляемый А.Меркель альянс поддерживают лишь 27% - что является самым слабым результатом за время проведения так называемых воскресных опросов.

Партия " Зеленые" набрала 15% голосов респондентов, в то время как "Левые" и Свободная демократическая партия Германии - 11% и 10% соответственно.

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