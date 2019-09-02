*** "Зеленые" становятся стратегическим союзником традиционных партий и место младшего партнера по коалиции их скоро не устроит

Берлин. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Выборы в ландтаги (земельные парламенты) Бранденбурга и Саксонии подтвердили тенденцию ослабления позиций традиционных партий в лице ХДС и социал-демократов, и дальнейшего роста влияния протестных сил, роль которых выполняет правопопулистская "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и леволиберальная партия "Зеленые/Союз 90", считает немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

"Правые популисты набрали много голосов в этих двух федеральных землях, но войти там во власть они не смогут, поскольку ни одна из партий не желает формировать с ними коалицию. Процент набранных голосов за "Альтернативу для Германии" вовсе не означает, что определенная часть избирателей хочет это партию видеть в исполнительной власти. Причина в разочарованности электората в политике так называемого "коалиционного истеблишмента". Поэтому протестное голосование, в большей мере, идет в плюс правым популистам", - сказал Рар в понедельник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, усиление позиций "АдГ" означает возможные изменения в исполнительной власти не только на региональном, но и на федеральном уровне.

"Традиционные партии в лице христианских демократов и СДПГ теряют поддержку электората. При этом социал-демократы находятся в более драматичной ситуации. Разочарованность в этих партиях усиливает движение протестного голосования не только в пользу правых популистов, но и в пользу партии "Зеленые/Союз 90". Зеленые повысили уровень своего влияния. Чем слабее позиции ХДС и СДПГ, тем больше интереса к зеленым, в качестве потенциального участника коалиций на всех уровнях", - сказал собеседники агентства.

"На региональном уровне с учетом окрепших позиций "АдГ" теперь двухпартийными коалициями не обойтись. Они будут, как минимум, трехпартийными. Это означает и интерес к зеленым для формирования правящей коалиции после выборов в бундестаг в 2021 году. Основания для таких предположений есть. Все говорит о том, что в течение ближайших нескольких лет зеленые будут стремительно набирать очки. У нынешнего коалиционного истеблишмента есть резон поддержать зеленых, поскольку именно таким образом можно снизить интерес протестного электората к правым популистам", - сказал Рар.

При этом традиционным партиям придется считаться с возросшими амбициями зеленых, отмечает эксперт. "У зеленых есть опыт участия в правящей коалиции на федеральном уровне, когда они месте с социал-демократами формировали правительство. Но сейчас это не прежняя чисто экологическая партия, а сила, имеющая далеко идущие амбиции. Быть младшим партнером в будущей федеральной коалиции для них - "программа-минимум", но останавливаться на этом они не собираются. Социологические замеры показывают, что после ХДС зеленые второе место по популярности могут поделить с "АдГ", оставляя социал-демократов далеко позади", - сказал Рар.

Выборы в парламенты Бранденбурга и Саксонии состоялись в минувшее воскресенье. Несмотря на то что в Саксонии, по предварительным данным лидирует ХДС, набрав 32,1% голосов, а в Бранденбурге - социал-демократы с 26,2% голосов, правые популисты привлекли на свою сторону каждого четвертого проголосовавшего в обеих федеральных землях.

Зеленые уверенно проходят в оба ландтага, и, по оценкам наблюдателей, являются одним из потенциальных участников возможных коалиционных соглашений.

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