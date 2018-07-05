Правящая коалиция ФРГ смогла прийти к соглашению по миграционной политике

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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 21:36 05.07.2018 - 21:36

Берлин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Правящая коалиция ФРГ в составе альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) достигла договоренностей относительно урегулирования миграционной проблемы, сообщают германские СМИ. Об этом объявили в четверг вечером вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель СДПГ Андреа Налес. ПОСЛЕДУЕТ 1аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс