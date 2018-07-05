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Берлин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Правящая коалиция ФРГ в составе альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) достигла договоренностей относительно урегулирования миграционной проблемы, сообщают германские СМИ.

Об этом объявили в четверг вечером вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель СДПГ Андреа Налес.

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Интерфакс