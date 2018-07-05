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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 21:54 05.07.2018 - 21:54

Берлин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Правящая коалиция ФРГ в составе альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) достигла договоренностей относительно урегулирования миграционной проблемы, сообщают германские СМИ.

О данном соглашении объявили в четверг вечером вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель СДПГ Андреа Налес.

В частности, они сообщили, что процесс рассмотрения заявлений для предоставления временного убежища или статуса беженца будет ускорен.

В свою очередь глава МВД ФРГ и лидер ХСС Хорст Зеехофер сказал, что эти договоренности не предусматривают создание транзитных центров для иммигрантов - в соответствии с достигнутыми еще в минувший понедельник договоренностями между ХДС и ХСС.

СМИ отмечают, что закон о миграции должен быть рассмотрен правительством ФРГ уже в этом году. По данным СМИ, это было основное требование со стороны СДПГ.

За последние несколько недель в Европе серьезно обострилась ситуация с нелегальными иммигрантами, которые пытаются через Средиземное море добраться до европейских берегов.

На прошлой неделе страны ЕС приняли решение об ограничении числа мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком нелегалов будут созданы специальные центры по приему беженцев. На саммите ЕС стороны также договорились о наращивании финансирования инициатив Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится попасть через их территорию в европейские страны.

1аю гс

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