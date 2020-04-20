Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:03

Иерусалим. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Правящая партия Израиля "Ликуд" и оппозиционная "Кахоль-лаван" уладили разногласия в ходе переговоров о коалиции и могут в скором времени подписать соглашение о создании правительства национального единства, сообщает в понедельник The Times of Israel со ссылкой на местное ТВ.

По данным источников, близких к ходу переговоров, "соглашение может быть подписано уже в скором времени".

Основным камнем преткновения в коалиционных переговорах являлось требование "Ликуд" оградить лидера этого блока, премьер-министра Биньямина Нетаньяху от любых антагонистических решений израильского суда.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ноябре выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд.

Лидер "Кахоль-лаван" Бени Ганц ранее выступил с предупреждением относительно того, что если соглашение о формировании правительства не будет подписано к понедельнику, то он, как спикер кнессета, парламента Израиля, обратится к мерам юридического характера, которые в случае их принятия не позволят Нетаньяху заниматься формированием правительства.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что в случае, если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" так и не удастся сформировать коалиционное правительство, то четвертые парламентские выборы пройдут в Израиле 4 августа.

На прошлой неделе Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к кнессету, у которого будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить соглашение.

Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

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