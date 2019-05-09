Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 13:14

Лондон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Южноафриканская правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANC), согласно предварительным результатам, одерживает победу на выборах в ЮАР, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По итогам подсчета голосов в 35% избирательных округах ЮАР ANC получает 55% голосов. На прошлых выборах в 2014 году партия одержала победу с 62% голосов избирателей.

Ближайший конкурент ANC, оппозиционный "Демократический альянс" получает 25% голосов. Популистская партия левого толка "Борцы за экономическую свободу", согласно предварительным результатам, получает 8% голосов.

Явка на выборах, прошедших в среду, составила 65%, снизившись с 74% на выборах в 2014 году.

Окончательные результаты выборов, как ожидается, будут объявлены в субботу.

Эти выборы стали первыми для ANC под руководством президента Сирила Рамафосы, сместившего в прошлом году с этого поста Джейкоба Зуму, руководившего ЮАР почти 10 лет.

В ходе всеобщих выборов в ЮАР избираются члены Национальной ассамблеи. Партия, обеспечившая себе большинство в парламенте, утвердит своего кандидата на пост президента страны.

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