Правящая партия Южной Кореи и ряд оппозиционных приветствовали результаты переговоров госсекретаря США и эмиссара КНДР
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Гонконг. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Правящая в Южной Корее Совместная демократическая партия наравне с оппозицией в пятницу положительно отреагировали на итоги переговоров госсекретаря США Майка Помпео и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи генерала Ким Ён Чхоля.
Южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн напоминает, что эти переговоры прошли в рамках подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Мы надеемся, что планируемая встреча Трампа и Кимом может послужить поворотной точкой в отношениях между США и Северной Кореей", - приводит Уай-Ти-Эн слова представителя Совместной демократической партии.
В оппозиционной "Партии правильного будущего" (Bareunmirae Party) выразили надежду на то, что переговоры Вашингтона и Пхеньяна в итоге приведут к денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира в регионе.
"Но дьявол кроется в деталях. Правительству следует сделать так, чтобы позиция Южной Кореи нашла отражение в дискуссиях между США и Севером", - цитирует Уай-Ти-Эн слова представителя партии.
В тоже время в основной оппозиционной партии - партии "Свободная Корея" - пока не высказали официальной реакции в связи с переговорами М.Помпео и Ким Ён Чхоля.
В среду и в четверг М.Помпео провел серию встреч в Нью-Йорке с северокорейской делегацией во главе с генералом Ким Ён Чхолем.
При этом М.Помпео позитивно оценил результаты этих переговоров, которые проводились в преддверии встречи Д.Трампа с Ким Чен Ыном, которая намечена на 12 июня.
Сам Д.Трамп позитивно оценил контакты представителей США и КНДР по подготовке его переговоров с Ким Чен Ыном.
1аю ар
Интерфакс