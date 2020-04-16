Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 9:00

Гонконг. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Правящая Демократическая партия Южной Кореи получила большинство в парламенте по итогам выборов, состоявшихся вопреки вспышке коронавируса, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

Демократам удалось получить 163 места в 300-местном парламенте. Основная оппозиционная партия - Объединённая партия будущего - обеспечила себе 84 мандата. Остальные места распределились между другими партиями.

В выборах накануне приняли участие более 17 млн южнокорейцев, еще почти 12 млн проголосовали досрочно или удаленно. Таким образом, явка избирателей составила 66,2% и стала рекордно высокой за последние 28 лет.

Агентство Associated Press отмечает, что большинство правящей партии в парламенте позволит президенту страны Мун Чжэ Ину продвигать свои ключевые инициативы во внутренней и внешней политика, в частности по активизации переговоров с Северной Кореей.

Парламентские выборы в среду состоялись при повышенных санитарных мерах. Южнокорейская избирательная комиссия предприняла меры, чтобы не допустить распространения коронавируса во время выборов. Избиратели должны были надеть медицинские маски, на входе в участок им замеряли температуру. Им также нужно было продезинфицировать руки и надеть пластиковые перчатки перед голосованием. Чтобы соблюдать правила социального дистанцирования, избирателям рекомендовали стоять на расстоянии не менее 1 метра от других.

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