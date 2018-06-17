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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 23:00 17.06.2018 - 23:00

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - В партийном союзе канцлера ФРГ Ангелы Меркель ХДС/ХСС возникли серьезные разногласия по миграционной политике. В связи с этим Христианско-социальный союз (ХСС) запланировал на понедельник заседание президиума партии в Мюнхене, встречу партийного руководства проведет в понедельник и Христианско-демократический союз (ХДС).

Договориться не могут А. Меркель и глава ХСС, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Х.Зеехофер предложил проект документа по урегулированию миграционных проблем - так называемый "генеральный план" из 63 пунктов, который в общих чертах уже известен, но пока не опубликован. С одним из пунктов, а именно - с предложением отказывать беженцам, уже зарегистрированным в других странах, в убежище и отправлять их назад прямо с границы ФРГ, - А.Меркель не согласна. По ее мнению, в результате получится, что Германия будет отправлять беженцев обратно в Грецию, Австрию или Италию, поскольку многие беженцы в первую очередь регистрировались именно там. Канцлер настаивает на решении в интересах всего Евросоюза, а не только Германии, и просит у ХСС две недели отсрочки - до саммита ЕС в Брюсселе. Там А.Меркель планирует добиться двухсторонних договоренностей с рядом стран, затронутых проблемой беженцев в первую очередь.

Пресс-служба ХСС сообщает, что заседание президиума партии начнется в понедельник в 10:00 (11:00 мск). Около 14:00 (15:00 мск) запланирована пресс-конференция Х.Зеехофера. По информации таблоида Bild, президиум все-таки решил дать А.Меркель две недели на достижение новых договоренностей, в то же время Х.Зеехофер в понедельник собирается воспользоваться полномочиями министра и принять решение по спорному пункту в одностороннем порядке, однако исполнение решения отложить на указанные две недели.

В воскресенье вечером А.Меркель созвала в Берлине встречу, на которую пригласила руководство ХДС. По информации агентства Dpa, во встрече приняли участие генсекретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буфье, глава федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн Армин Лашет и Даниэль Гюнтер. На встрече речь шла о подготовке заседания президиума партии в понедельник.

ХДС и ХСС на протяжении многих лет составляют блок и в настоящее время вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию. Х.Зеехофер до назначения на пост министра занимал должность главы федеральной земли Бавария, на которую пришелся самый большой поток беженцев в ФРГ. Дискуссия по вопросу миграции накалилась до такой степени, что речь идет о перспективе распада парламентской фракции ХДС/ХСС и даже самой правящей коалиции.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, в январе в Германии было подано больше всего заявлений на получение статуса беженцев - более 15 тысяч. На втором месте из стран ЕС идет Франция, там было подано чуть более 9 тысяч заявлений. Далее следует Италия (6825 заявлений), Греция (4750 заявлений) и Испания (3155 заявлений).

В целом за период с 2015 по апрель 2018 года в Германии было подано более 1,5 млн заявок на получение убежища.

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