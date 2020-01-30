Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 16:56

Рим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Предварительные анализы не показали наличие коронавируса у двух пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском порту, сообщает агентство АНСА.

Лайнер будет в карантине до тех пор, пока не поступят официальные результаты, отмечает газета "Репубблика".

Круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

Анализы направили в одну из римских больниц. В настоящее время китайскую пару изолировали от остальных туристов, они находятся в медицинском блоке лайнера.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.

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