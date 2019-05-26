Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 21:22

(изменен заголовок, добавлен текст после 4-го абзаца)

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Согласно первому прогнозу итогов выборов в Европейский парламент, объявленных в Брюсселе, подтверждаются предсказания о победе на выборах Европейской народной партии и "Прогрессивного альянса социалистов и демократов".

По предварительному анализу, составленному на основе прежнего распределения политических фракций, они могут получить соответственно 173 и 147 мест.

Сбываются также прогнозы о том, что движение президента Франции Эмманюэля Макрона "Ренессанс" в союзе с "Альянсом либералов и демократов за Европу" выйдет на третье место. Им может достаться, судя по прогнозу Европарламента, 102 места.

Всего в Европарламент на выборах 2019 года избирают 751 депутата.

"Зеленые" претендуют на четвертое место, занимавшееся ранее либералами, перебирающимися на третье место.

Примерно одинаковые результаты, согласно прогнозу, набирают, как и предсказывали многие аналитики, "Европейские консерваторы и реформаторы", "Европа наций и свобод", "Европа свободы и прямой демократии".

За ними следуют "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые".

Остальные сорок с лишним мест займут независимые депутаты и депутаты, не определившиеся с политическими фракциями.

Новые фракции будут формироваться после окончательного избрания Европарламента, и они не обязательно будут совпадать с нынешним распределением политических групп.

1ов ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!