Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 18:38

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Канады Джастин Трюдо в среду официально дал старт предвыборной кампании в стране.

"Канадцам предстоит сделать важный выбор", - приводит его слова канадское телевидение.

Выборы в парламент намечены на 21 октября 2019 года. Несмотря на то, что кампания официально стартует в среду, канадские политики де-факто уже давно приступили к предвыборной агитации.

Опросы показывают, что пока неясно, кто победит на выборах: возглавляемые Трюдо либералы пока ненамного опережают своих основных соперников - консерваторов. Однако неясно, сможет ли Либеральная партия получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Если это не удастся, то важным фактором станет то, какая из партией финиширует на третьем месте.

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