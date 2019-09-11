Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Канады Джастин Трюдо в среду официально дал старт предвыборной кампании в стране.
"Канадцам предстоит сделать важный выбор", - приводит его слова канадское телевидение.
Выборы в парламент намечены на 21 октября 2019 года. Несмотря на то, что кампания официально стартует в среду, канадские политики де-факто уже давно приступили к предвыборной агитации.
Опросы показывают, что пока неясно, кто победит на выборах: возглавляемые Трюдо либералы пока ненамного опережают своих основных соперников - консерваторов. Однако неясно, сможет ли Либеральная партия получить достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Если это не удастся, то важным фактором станет то, какая из партией финиширует на третьем месте.
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