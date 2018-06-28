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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 9:56 28.06.2018 - 09:56

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Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс хочет оставаться открытым к диалогу с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Реакция и способность к обороне альянса должна быть серьезно усилена (. . .) Одновременно мы хотим оставаться готовыми к диалогу с Россией", - сказала А.Меркель в четверг в бундестаге. По ее словам, в этом вопросе ее поддерживает генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение к диалогу сохраняется", - подчеркнула она.

По словам А.Меркель, ФРГ остается приверженной цели к 2024 году довести расходы на оборонный бюджет до 2% ВВП. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе

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