Предложение НАТО к диалогу с Москвой в силе - Меркель
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Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс хочет оставаться открытым к диалогу с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Реакция и способность к обороне альянса должна быть серьезно усилена (. . .) Одновременно мы хотим оставаться готовыми к диалогу с Россией", - сказала А.Меркель в четверг в бундестаге. По ее словам, в этом вопросе ее поддерживает генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение к диалогу сохраняется", - подчеркнула она.
По словам А.Меркель, ФРГ остается приверженной цели к 2024 году довести расходы на оборонный бюджет до 2% ВВП. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе
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Интерфакс