Предложение президента Афганистана продлить перемирие дает талибам возможность показать, хотят ли они мира - Столтенберг

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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 20:15 16.06.2018 - 20:15

Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на важность предложения президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с талибами, действующее по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). "Я приветствую объявление президента Ашрафа Гани о продлении прекращения огня в Афганистане. Это уникальная возможность для талибов показать, что они хотят мирного будущего, которое требует и заслуживает афганский народ", - написал глава Североатлантического альянса в субботу в своем микроблоге в "Твиттере". 1ов об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс