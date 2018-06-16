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Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на важность предложения президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с талибами, действующее по случаю праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

"Я приветствую объявление президента Ашрафа Гани о продлении прекращения огня в Афганистане. Это уникальная возможность для талибов показать, что они хотят мирного будущего, которое требует и заслуживает афганский народ", - написал глава Североатлантического альянса в субботу в своем микроблоге в "Твиттере".

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Интерфакс