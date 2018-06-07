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Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини приветствовала объявление президента Афганистана Ашрафа Гани об одностороннем временном прекращении огня с 12 по 19 июня.

"Это заявление является еще одним конкретным и беспрецедентным шагом, предпринятым президентом А.Гани, который подкрепляет безусловное предложение мира, уже сделанное им 28 февраля. Это свидетельствует о его приверженности подлинно мирному процессу под управлением самих афганцев", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в четверг вечером в Брюсселе.

По ее словам, Евросоюз полностью поддерживает эту инициативу афганского президента, с которой следует согласиться талибам.

Ф.Могерини заверила, что "Европейский союз готов в полной мере поддерживать мирный процесс всеми своими инструментами". Для достижения мира, отметила глава европейской дипломатии, необходимо "мужество диалога, участия, компромисса и примирения". По ее мнению, момент для проявления такого мужества настал, чтобы построить лучшее будущее для всех афганцев.

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Интерфакс