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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 22:59 01.06.2018 - 22:59

Нью-Йорк (ООН). 1 июня. ИНТЕРФАКС - США в ответ на инициативу Кувейта предложили свой проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля, однако документ не был принят, так как не набрал необходимое число голосов.

"Результаты голосования следующие: один голос - "за", три - "против", 11 воздержались. Проект не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - сообщил председатель Совбеза в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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