Предложенный США встречный проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля не набрал необходимого большинства в Совбезе ООН
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Нью-Йорк (ООН). 1 июня. ИНТЕРФАКС - США в ответ на инициативу Кувейта предложили свой проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля, однако документ не был принят, так как не набрал необходимое число голосов.
"Результаты голосования следующие: один голос - "за", три - "против", 11 воздержались. Проект не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - сообщил председатель Совбеза в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Интерфакс