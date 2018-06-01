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Нью-Йорк (ООН). 1 июня. ИНТЕРФАКС - США в ответ на инициативу Кувейта предложили свой проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля, однако документ не был принят, так как не набрал необходимое число голосов.

"Результаты голосования следующие: один голос - "за", три - "против", 11 воздержались. Проект не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - сообщил председатель Совбеза в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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Интерфакс