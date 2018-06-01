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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 23:03 01.06.2018 - 23:03

Нью-Йорк (ООН). 2 июня. ИНТЕРФАКС - США в ответ на инициативу Кувейта предложили свой проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля, однако документ не был принят, так как не набрал необходимое число голосов.

"Результаты голосования следующие: один голос - "за", три - "против", 11 воздержались. Проект не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", - сообщил председатель Совбеза в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" проект документа проголосовали только Соединенные Штаты, "против" высказались Россия, Кувейт и Боливия.

Перед голосованием по двум проектам постпред США при ООН Никки Хейли взяла слово и призвала членов Совета "проголосовать против резолюции Кувейта (о защите палестинцев - ИФ) и признать обеспокоенность по поводу ХАМАСа, проголосовав за резолюцию США".

Она отметила, что в американском проекте "содержатся многие характеристики, которых не хватает в резолюции Кувейта, осуждается неизбирательный пуск ракет ХАМАСом по израильским гражданским общинам, использование ресурсов ХАМАСа на строительство военной инфраструктуры", когда как, по ее словам, в кувейтской резолюции наблюдается "грубое однобоко видение того, что произошло в Газе в последние недели".

"США по-прежнему преисполнены решимости относительно долгосрочного мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами", - заявила Н.Хейли, назвав палестинское движение ХАМАС "крупным препятствием для мира".

Ранее США в ходе голосования наложили вето на предложенную Кувейтом резолюцию Совета Безопасности ООН о защите палестинцев.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в числе поддержавших предложенный Кувейтом проект резолюции были Россия и Китай, США проголосовали "против" документа, тем самым заветировав его. Великобритания, Нидерланды, Польша и Эфиопия решили воздержаться.

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