Предполагаемая участница "Исламского государства" задержана в Германии
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Берлин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Предполагаемая участница группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) задержана в Германии, сообщает в пятницу генпрокуратура ФРГ.
Саре О. 20 лет, она имеет германское и алжирское гражданство. По информации следствия, женщина в октябре 2013 года участвовала в Сирии в боевых действиях против правительственных войск на стороне ИГ, она проходила тренировку в подготовительном лагере группировки и в начале 2014 года вышла замуж за боевика ИГ родом из Германии.
Также подозреваемая пыталась побудить "людей из Европы выезжать в Сирию, чтобы воевать там за ИГ".
Отмечается, что после бегства из Сирии в начале 2018 года женщина сдалась турецким правоохранителям, 21 сентября 2018 года ее депортировали из Турции в Германию и задержали при въезде.
В течение дня суд примет решение о заключении подозреваемой под стражу.
1тф де
Интерфакс