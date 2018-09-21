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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 11:43 21.09.2018 - 11:43

Берлин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Предполагаемая участница группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) задержана в Германии, сообщает в пятницу генпрокуратура ФРГ.

Саре О. 20 лет, она имеет германское и алжирское гражданство. По информации следствия, женщина в октябре 2013 года участвовала в Сирии в боевых действиях против правительственных войск на стороне ИГ, она проходила тренировку в подготовительном лагере группировки и в начале 2014 года вышла замуж за боевика ИГ родом из Германии.

Также подозреваемая пыталась побудить "людей из Европы выезжать в Сирию, чтобы воевать там за ИГ".

Отмечается, что после бегства из Сирии в начале 2018 года женщина сдалась турецким правоохранителям, 21 сентября 2018 года ее депортировали из Турции в Германию и задержали при въезде.

В течение дня суд примет решение о заключении подозреваемой под стражу.

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