Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 18:37

Вена. 9 января. ИНТЕФАКС - По данным МАГАТЭ, Иран не продвинулся дальше научных исследований в области ядерных разработок, а обсуждение в СМИ создания Тегераном оружия сильно преувеличено, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По данным МАГАТЭ, деятельность, имевшая отношение к разработке ядерного взрывного устройства, имела место в Иране в основном до 2004. Она не продвинулась дальше научных исследований и обретения некоторых технических компетенций. Заслуживающих доверия признаков такой деятельности с 2009 не было", - написал Ульянов в твиттере.

Он отметил, что "в свете сокращения Тегераном своих обязательств по СВПД в западных СМИ вновь активно обсуждается возможность обретения Ираном ядерного оружия".

"При этом имеют место явные преувеличения, расходящиеся с данными МАГАТЭ, которое много лет профессионально занимается данной проблематикой", - подчеркнул Ульянов.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.

Вс де

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