Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 10:40

Дубай. 17 января. ИНТЕРФАКС - День, когда Иран нанес ракетные удары по военным базам, где размещены американские военные в Ираке, является "днем Господа" и "ударом по имиджу Америки", заявил в пятницу руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, подтверждает волю Бога", - сказал Хаменеи на пятничной молитве в Тегеране.

Он подчеркнул, что иранский генерал Касем Сулеймани был "настоящем лидером, борющимся с терроризмом", добавив, что гибель генерала является "позором для администрации США".

В проповеди аятолла отметил, что миллионы жителей Ирана и тысячи иракцев оплакивают Сулеймани после того, как он был убит в результате авиаудара США.

Присутствующие на молитве отреагировали на слова высшего духовного лица Исламской республики скандированием "Смерть Америке!".

Хаменеи впервые за восемь лет прочел проповедь на пятничной молитве.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ).

Это стало ответом Тегерана на убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса близ Багдада. Операция по их устранению была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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