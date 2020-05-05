Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 15:10

Брюссель, 5 мая. ИНТЕРФАКС - Выбросы парниковых газов предприятиями промышленности и энергетики стран Европейского союза значительно снизились в 2019 году, сообщила во вторник Еврокомиссия.

"Выбросы парниковых газов всеми операторами, которые охватывает Система торговли квотами на выбросы ЕС (EU ETS), сократились в 2019 году на 8,7% по сравнению с 2018 годом", - говорится в коммюнике.

Все данные о выбросах, относящиеся к периоду до кризиса COVID-19, доступны на сайте Журнала транзакций Европейского Союза (European Union Transaction Log).

Переход от угля и лигнита к возобновляемым источникам энергии и газу привел к сокращению выбросов в энергетическом секторе на 15%, тогда как выбросы в промышленности упали на 2%.

В авиационном секторе выбросы в 2019 году, наоборот, увеличились на 1% по сравнению с предыдущим годом.

Система торговли квотами на выбросы, которая формирует цену на углерод и служит основным инструментом политики ЕС по борьбе с изменением климата, охватывает отрасли, дающие около 45% эмиссии парниковых газов. Она ограничивает выбросы более чем 11 000 электростанций, промышленных предприятий и авиакомпаний.

"В ближайшие годы мы ожидаем дальнейшего пересмотра схемы EU ETS, и она сможет стать еще более мощным инструментом для достижения целей Европейского зеленого курса и выполнения обязательств по Парижскому соглашению при одновременной модернизации экономики и энергетики ", - сказал в этой связи зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который курирует Европейский зеленый курс.

1мн аг

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