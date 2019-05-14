Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 15:42

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия назначила Мауро Феррари следующим председателем Европейского совета научных исследований (ERC). Он будет отвечать за финансирование передовых научных исследований в Европе.

Профессор Феррари приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2020 года, когда заканчивается мандат нынешнего президента профессора Жана-Пьера Бургиньона.

"Новый президент ERC вступает в должность в важный момент для этой организации, - отмечается в коммюнике Еврокомиссии. - Для следующего долгосрочного бюджета ЕС Комиссия предложила самую грандиозную программу исследований и инноваций ЕС "Горизонт Европа" (Horizon Europe). Политическое соглашение по новой программе достигнуто в апреле".

Комиссия предложила значительно увеличить бюджет ERC с 13,1 млрд евро в 2014-2020 годах до 16,6 млрд евро в 2021-2027 годах.

Профессор Феррари имеет внушительную академическую карьеру, в том числе много лет работы в США, во многих областях, включая математику, инженерию, медицину и биологию, сотрудничал в области наномедицины.

Европейский исследовательский совет, созданный ЕС в 2007 году, финансируется исключительно из бюджета ЕС в рамках текущей программы Horizon 2020. Каждый год он отбирает и финансирует самых лучших, креативных исследователей независимо от национальности и возраста для проектов, реализуемых в Европе.

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, с 2007 года около 9000 проектов были отобраны для финансирования через открытые конкурсы. Получатели грантов ERC удостоены престижных наград, в том числе 6 Нобелевских премий. ERC помог ученым прийти к выдающимся открытиям, таким как первое изображение "черной дыры", важные достижения в исследованиях рака или раннее обнаружение недостатков безопасности в компьютерных процессорах.

1мн ар

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