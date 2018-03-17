Председателем Постоянного комитета ВСНП стал Ли Чжаньшу

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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 4:10 17.03.2018 - 04:10

Пекин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Ли Чжаньшу был избран председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая). Голосование по его кандидатуре прошло на очередном пленарном заседании форума. На нем на пост председателя КНР и председателя Центрального военного совета КНР был переизбран Си Цзиньпин, заместителем председателя КНР стал Ван Цишань. гк тг Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс