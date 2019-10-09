Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 16:48

Нью-Йорк (ООН). 9 октября. ИНТЕРФАКС - Турции во время проведения операции на севере Сирии следует проявлять сдержанность и не наносить ударов по мирным жителям, заявил постпред ЮАР при ООН Джерри Мэттьюс Матджила, чья страна в октябре председательствует в СБ ООН.

По сообщению западных СМИ, он призвал Анкару "проявить максимальную сдержанность и пощадить мирных жителей".

Также дипломат предупредил, что СБ ООН в скором времени может провести встречу для обсуждения ситуации в зоне проведения турецкой военной операции.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции на северо-востоке Сирии. Главной ее целью является борьба в приграничных районах с бойцами курдских военизированных группировок. Их Анкара считает террористами.

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