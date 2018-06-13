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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 22:44 13.06.2018 - 22:44

Нью-Йорк (ООН). 13 июня. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН должен подумать о смягчении санкций, введенных ранее в отношении КНДР, считает председатель СБ в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, что вполне естественно, что нам нужно думать о шагах в этом направлении", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций против КНДР после саммита американского и северокорейского лидеров в Сингапуре.

По словам российского дипломата, "есть неизбежный прогресс на этом направлении, который должен быть взаимным".

"Должно быть движение навстречу. Конечно, другая сторона должна иметь воодушевление на дальнейшие шаги", - отметил он.

В.Небензя также высказался за идею к США организовать брифинг для членов Совета по итогам саммита в Сингапуре.

"У нас даже не было времени обсудить это между собой. Саммит только что завершился. Я пока еще не видел Никки (Хейли, постпреда США при ООН - ИФ) с тех пор. Возможно, да, будет интересно услышать тех, кто напрямую был вовлечен (в переговоры - ИФ), их оценки результатов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогом которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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