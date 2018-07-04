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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 9:54 04.07.2018 - 09:54

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф в среду прибыла на рабочее место, несмотря на то, что ее полномочия должны были закончиться в связи с принятием в стране закона о судебной реформе, сообщает польская газета "Речь Посполита право".

"М.Герсдорф вышла на работу", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter издания.

По данным западных СМИ, в соответствии с требованиями нового закона, председатель суда и еще 10 судей были обязаны уйти в отставку до полуночи в связи с достижением пенсионного возраста. Тем не менее, они отказались увольняться. Сама М.Герсдорф считает, что реформа направлена на так называемую "чистку", которая нацелена на увольнение судей, неугодных польским властям.

В свою очередь, генеральная ассамблея Верховного суда подтвердила, что срок полномочий М.Герсдорф заканчивается в 2020 году, а не сейчас.

С 3 июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде Польши, предусматривающий серьезные изменения процедуры назначения судей и требований к ним.

Закон, в частности, предусматривает снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65 лет. При этом работающие в настоящее время в Верховном суде судьи имеют право подать прошение президенту на продление их мандата на три года. Кроме того, президент страны отныне сможет по своему желанию переназначать судей.

По словам представителя по юридическим вопросам польского президента Анны Суровкой-Пасек, 11 судей Верховного суда старше 65 лет подали прошение президенту, однако они нарушили сроки подачи подобного заявления.

В Евросоюзе заявляют, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Ранее Еврокомиссия запустила процедуру о нарушении законодательства ЕС Польшей, которое может в итоге привести к санкциям для Варшавы.

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