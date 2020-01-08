Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 16:25

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель провели в среду в Брюсселе встречу с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Мишель выразил обеспокоенность по поводу тревожной военной эскалации в Ливии. Он подчеркнул, что военного решения ливийского кризиса не существует, только политический процесс может приблизить мир и стабильность", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

По мнению главы Евросовета, ливийцы сами должны определять будущее. ЕС будет активизировать усилия по достижению мирного и политического урегулирования.

"ЕС полностью поддерживает берлинский процесс и все инициативы ООН, направленные на поиск всеобъемлющего политического решения кризиса в Ливии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишель поднял вопрос о недавно подписанном меморандуме о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских юрисдикций в Средиземном море и выразил позицию Европейского союза о том, что этот документ ущемляет суверенные права третьих государств и не соответствует морскому праву.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) сообщила, что на встрече с Сарраджем ее руководитель Боррель "подтвердил, что военного решения ливийского кризиса не существует, и дальнейшие военные действия будут иметь катастрофические последствия для ливийского населения и для всего региона". "Он подчеркнул, что для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, всем сторонам нужно будет сесть за стол и вести подлинный политический диалог", - отмечается в коммюнике ЕВС.

Помимо совместной с Мишелем встречи с Сарраджем, Боррель также встретился при участии главы МИД Германии Хайко Мааса с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Таха Сиала. Он выразил готовность ЕС мобилизовать необходимые инструменты и ресурсы, чтобы гарантировать полное осуществление практических мер по обеспечению устойчивого прекращения огня и поддержки политического процесса. Боррель "подтвердил готовность ЕС взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы найти путь вперед".

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