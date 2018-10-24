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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 11:53 24.10.2018 - 11:53

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Европейского совета Дональд Туск в среду выразил надежду на то, что ЕС и Великобритания достигнут соглашения для завершения процесса Brexit.

"Конечно, я готов созвать Европейский Совет, если и когда переговорщик от ЕС заявит о существенном прогрессе, который будет сделан (в рамках Brexit - ИФ). Переговоры по Brexit продолжаются и нацелены на достижение соглашения", - сказал Д.Туск, выступая перед Европарламентом.

При этом председатель Евросовета подчеркнул, что в Брюсселе надеются никогда не увидеть сценарий выхода Британии из ЕС без заключения соответствующего соглашения.

В минувший понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с речью перед палатой общин парламента страны, сообщила, что сделка по Brexit согласована на 95%.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз по-прежнему не смогли достичь соглашения об условиях Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

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