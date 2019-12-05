Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 11:44

Брюссель. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - После семи лет непрерывного роста занятость в Европе находится на рекордно высоком уровне, но задача усиления экономического роста в ЕС остается актуальной, отметили руководители институтов Евросоюза.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел совещание с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского центрального банка Кристиной Лагард и председателем Еврогруппы Мариу Сентену в связи с предстоящим на следующей неделе саммитом государств единой валюты евро, сообщила в четверг в Брюсселе пресс-служба Евросовета.

По оценке участников совещания, ситуация с занятостью в Евросоюзе имеет позитивную тенденцию.

"Это хорошая новость, однако, существуют риски для экономических перспектив в основном из-за неопределенности в международном контексте. Углубление Валютно-экономического союза (евро - ИФ) и укрепление Банковского союза необходимы для обеспечения устойчивого экономического роста и создания новых рабочих мест", - говорится в коммюнике по итогу совещания.

В документе отмечается, что задача состоит в том, чтобы "поднять потенциал экономического роста в Европе и содействовать процветающей социально ориентированной, экологически надежной, конкурентоспособной и инновационной рыночной экономике".

В Евросовете сообщили, что Мишель отныне будет созывать подобные совещания перед каждым саммитом евро.

1ов ар

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